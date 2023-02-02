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Сегодня, 16:02

Кертис Блейдс рассказал, как он победит Джона Джонса

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) уверен, что бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1) будет тяжело бороться в тяжелом весе.

«Борьба в полутяжелом и тяжелом весе — это две разные вещи, — отметил Блейдс на Food Truck Diaries. — Когда ты окажешься внизу, а в бою со мной он будет внизу, он будет тратить гораздо больше энергии, чем в полутяжелом весе. Это будет ключевым фактором. Я мог бы построить себе имя на победе над Джонсом. Когда я его побью, передо мной откроются все двери. Я получу спонсоров и все такое».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
UFC
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