Кияшко сообщил, что в начале осени Волков проведет бой с топовым тяжеловесом

Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, назвал примерные сроки следующего поединка бойца.

«В начале осени Александр Волков проведет свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идет. Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

12 марта Волков одержал победу над Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221, который прошел в Лас-Вегасе.

Всего 34-летний Волков провел 46 боев в ММА, одержал 36 побед и потерпел 10 поражений. На данный момент он занимает 7-е место в рейтинге UFC.