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Сегодня, 13:50

Конор и Чендлер устроили потасовку во время съемок The Ultimate Fighter

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) сцепились во время пятничных съемок 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter, сообщает инсайдер Эми Каплан в Twitter.

«Во время пятничных съемок боя на TUF 31 кто-то из бойцов был нокаутирован. Конор Макгрегор выскочил в клетку, толкнул Майкла Чендлера, кто-то получил пощечину, команды бросились в клетку, затем комиссия разняла две команды», — пишет Каплан.

Глава UFC Дана Уайт после турнира UFC 285 косвенно подтвердил потасовку на The Ultimate Fighter.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.
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