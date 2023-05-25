Сайборг: «Я — более совершенный боец, чем Харрисон, и я найду способ победить ее»

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг уверена в том, что сможет победить Кайлу Харрисон.

«У меня нет никаких проблем с боем с Кайлой. Я думаю, что это большой бой для фанатов. Многие думают, что это будет противостояние ударной техники и грепплинга, но я обладаю черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и боролась на национальном уровне в Бразилии. Я думаю, что я более совершенный боец, и, благодаря этому, смогу найти способ выиграть бой», — приводит Metaratings слова Сайборг.

На счету 37-летней Сайборг 26 побед и 2 поражения в ММА.