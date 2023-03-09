Никита Крылов: «Не смог подраться со Спэнном, потому что съел несвежие яйца»

Шестой номер рейтинга в полутяжелом весе Никита Крылов (29-9) подробно рассказал, почему выбыл из поединка с Райаном Спэнном (21-7) на UFC Fight Night 220.

«Я думаю, всему виной несвежие яйца, — отметил Крылов на пресс-конференции. — В нашей комнате в отеле не было холодильника, а я взял свою еду вечером в пятницу, и съел ее в субботу утром. Через пару часов у меня поднялась температура, и я почувствовал себя плохо.

Мы приехали на арену, работали с доктором, он дал мне одну таблетку, затем другую — мы делали все возможное, чтобы выйти на бой, но я не смог этого сделать. Это случилось со мной впервые за десять лет в UFC, и ситуация была очень эмоциональной. Я не привык сниматься с боев, всегда выходил в октагон в любом состоянии, но на этот раз все было очень плохо".

Крылов подерется со Сэнном 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.