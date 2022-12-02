Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:58

Кудряшов: «Исмаилов на подъеме, Шлеменко будет непросто с ним»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о предстоящем поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Знаете, Магомед находится на подъеме, физически он здоровый, я думаю, что Александру будет непросто защищаться от его борьбы и удерживать бой в стойке. Но Александр психологически устойчивый, такой, на сленге сказать, «камень», - приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья в ММА. У 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Поединок Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1052328-khishchnik-protiv-kamnia-chempiony-o-predstoiashchem-boe-ismailova-i-shlemenko
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Олейник — о Шлеменко и Исмаилове: «Саша — жесткий и прямолинейный, Магомед — игривый и веселый. Оба мне нравятся»