Кудряшов: «Исмаилов на подъеме, Шлеменко будет непросто с ним»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о предстоящем поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Знаете, Магомед находится на подъеме, физически он здоровый, я думаю, что Александру будет непросто защищаться от его борьбы и удерживать бой в стойке. Но Александр психологически устойчивый, такой, на сленге сказать, «камень», - приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

На счету 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья в ММА. У 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Поединок Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.