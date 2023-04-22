Лебедев считает, что Шлеменко заслуженно победил Эномото

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал корреспонденту «СЭ» спорное судейство в бою между Александром Шлеменко и швейцарцем Ясубеем Эномото на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Их поединок прошел в ночь с 21 на 22 апреля по правилам кикбоксинга.

«Шлеменко выиграл. Бывают бои спорные, но это не тот случай. Почему Эномото возмущался? Это у него надо спросить. Ему надо подарить флешку с записью боя, чтобы он посмотрел и понял сам, что он немножко был хуже. К сожалению, не видел первое противостояние, но второе смотрел внимательно», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

38-летний Шлеменко победил 39-летнего Эномото единогласным решением судей.