Резников объяснил, почему Ян в бою с Двалишвили показал плохое выступление

Легковес ACA Артем Резников (19-6) считает, что экс-чемпион легчайшего дивизиона UFC Петр Ян (16-5) опасался тейкдаунов Мераба Двалишвили (16-4) и рассчитывал, что у грузинского бойца закончится выносливость.

«У Петра не очень хорошая защита от тейкдаунов, — отметил Резников «СЭ». — Мераб не давал Петру работать. Петр постоянно после его атаки с рук пытался отбросить ноги, хотя нужно было отвечать контратаками, он старался все время смотреть на ноги. Это просто грамотная работа Мераба, работа по этажам: проход в ноги, ударка, проход в ноги, ударка. Постоянно. Это не дало Петру полноценно работать. Петр не просчитывал, что Мераб будет так дышать все пять раундов, с первого по пятый раунд работать примерно в одном темпе. Я уверен был, что Мераб замедлится, затекет и не сможет уверенно чувствовать себя так, как в первых двух раундах.

У Петра часто такая ставка [на то, что соперник выдохнется]. Кори Сэндхэген первый раунд у Яна выиграл, второй тоже более менее равный, и с третьего раунда Петр просто его разнес. У него много таких боев, где Петр первый раунд отдает и потом [побеждает]. Вспомните бой с Жозе Альдо».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.