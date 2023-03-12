Артем Резников удивлен поражением Яна: «Не предполагал, что такое возможно»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) прокомментировал «СЭ» исход поединка Петра Яна (16-5) и Мераба Двалишвили (16-4) на UFC Fight Night 221.

«Очень сильно удивил исход боя, — отметил Резников. — Я даже близко не предполагал, что такое возможно в этом бою, тем более Петр шел явным фаворитом у всех. Когда я посмотрел первый раунд, я подумал, что [у Яна] есть еще четыре раунда. Когда посмотрел второй раунд, я подумал, [что есть еще] три раунда. После третьего я начал задумываться, а после четвертого все стало понятно. Я очень удивлен, как у Мераба с такой работой не кончился бензин.

Почему я считал Петра фаворитом? Я не видел опасности в стойке со стороны Мераба, я даже не видел, чтобы он особо в стойке работал. Он старался все время проходить в ноги, прижимать к клетке и оттуда работать. Я знаю, что у Пети хорошее кардио, а Мераб работает в энергозатратной манере. Он всегда торопится, много суетится. Я думал, что Петя просто передышит его и разобьет в третьем, четвертом или пятом раунде».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.