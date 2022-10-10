Фахретдинов о бое с Моралесом: «Заберем у него нолик»

Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал предстоящий бой против Майкла Моралеса.

«Сделали акцент на борьбу, с понедельника будем полноценно готовиться, — сказал Фахретдинов «СЭ». — А там [в UFC] булок нет. Все говорят, что соперник у меня непростой. А что, Михайлидис был простой? Он с вертушки мог уронить. Считаю, что для меня, наверное, Михайлидис более неудобен, чем Моралес. То, что у него [Моралеса] 14-0, ну и что теперь? Заберем у него нолик по воле Всевышнего».

Фахретдинов и Моралес сразятся на турнире UFC Fight Night 216, который состоится в ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе.

Согласно Sherdog, на счету Фахретдинова 19 побед и 1 поражение, у Моралеса — 14 побед и 0 поражений.