Абусупьян Магомедов: «Мелкие операции лучше делать в России, но по онкологии Германия лучшая»

Дагестанско-немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов рассказал в интервью «СЭ» о медицинской системе в Германии.

— Как там выглядит медицинская система?

— Тут есть два типа страховки. Приватная — это когда ты не ждешь в очередях, тебе все лучшие медикаменты, лучшее обследование. Но это самая дорогая страховка, это у тебя должно быть уже несколько миллионов оборота в год. А есть такие простые смертные, как мы. Для таких страховка стоит 600 евро в месяц. Если что-то серьезное, тебе оплачивают. Тебе дадут хорошее лечение, но есть лечение еще лучше, и его дадут приватному. Если глава семьи застрахован, то автоматом его семья тоже получает всю страховку, им не надо ничего платить. Я считаю, что легкие моменты, несерьезные операции, терапевт, детский врач — вот такое лучше дома лечить [в России].

Терапевт тут... Я уже семь лет как переехал в Дюссельдорф и до сих пор не был у терапевта. Потому что здесь он нужен для одного — взять справку, чтобы на работу не ходить. А так... Идешь к нему, сидишь два часа в очереди, объясняешь, что у тебя спина болит лет пять. Он смотрит на тебя: «Окей-окей», на компьютере что-то напишет и потом говорит: «Вот тебе 100 таблеток, пей их три месяца и потом приходи». Приходишь, а он: «А сейчас вот эти попробуй». Нет у них там в этом специалистов. Но что касается онкологии, такого здесь у них максимум. Самое лучшее место.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.