Махачев может получить 500 тысяч долларов за бой с Оливейрой

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал сколько может заработать россиянин Ислам Махачев за бой с бразильцем Чарльзо Оливейрой на турнире UFC 280.

«Думаю, это может быть сумма в районе 500 тысяч долларов. Главный бой вечера, чемпионский, плюс поединок на Ближнем Востоке. Ислам как залог финансового успеха ивента», — приводит слова Гаджиева «РБ Бизнес».

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).

Поединок возглавят турнир UFC 280, который состоится сегодня, 22 октября, в Абу-Даби. Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.