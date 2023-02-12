Сегодня, 02:00
В ночь на 12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, в главном бою которого сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.
В прямом эфире турнир UFC 284 покажут на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».
Предварительный кард стартует в 02.00 по московскому времени. Свой бой проведет россиянин Зубайра Тухугов, который сразится против бразильца Элвиса Бреннира.
Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва);
Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения);
Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия);
Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина);
Джек Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США);
Лома Лукбунми (Таиланд) — Элис Рид (США);
Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США);
Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия).