Махно сравнил Гончарова и Вахаева с Руисом и Джошуа

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями о предстоящем поединке между Алиханом Вахаевым и Евгением Гончаровым.

«Вахаев и Гончаров — два гиганта на победных сериях. Алихана недооценивают, потому что он редко выступает, но это очень конкурентный бой. Считаю его фаворитом из-за того, что он находится в режиме боевой практики. У него третий бой за полгода. Каждый раз топовые соперники. Знаешь, на какое противостояние похож этот бой? Женя меня потом отлупит за такое сравнение, но именно по росту они похожи на Энтони Джошуа и Энди Руиса. Только Гончаров — атлет, а Руис — любит кушать. Но при этом Энди ударил и попал. Крутой бой», — цитирует Махно Metaratings.ru.

Бой между Вахаевым и Гончаровым пройдет 17 марта в рамках турнира ACA 154.