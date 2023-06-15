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Сегодня, 11:59

Макс Холлоуэй готов подняться в легкий вес: «Меня ждет много интересных боев»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что был бы не прочь подраться за титул BMF, который сейчас разыгрывают между собой Дастин Порье (29-7) и Джастин Гэтжи (24-4).

«Было бы весело подраться в легком весе. Я знаю, что там меня ждет много интересных боев. Может быть, два боя с [Чарльзом] Оливейрой, и, конечно, я так и не смог закончить дело с Хабибом [Нурмагомедовым], но Ислам [Махачев] все еще выступает, так что было бы здорово с ним подраться. Посмотрим, что будет дальше. Никогда не говори «никогда». Я знаю, что люди говорят о поясе BMF. Этот пояс BMF будет очень хорошо смотреться в моей коллекции», — сказал Холлоуэй в эфире The MMA Hour.

Холлоуэй победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

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