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Сегодня, 12:25

Нганну подтвердил, что ведет переговоры с командой Уайлдера

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, что нацелен на два боя с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2): по правилам бокса и по правилам MMA.

«Мы вели переговоры [с командой Уайлдера]. Мы разговаривали в начале этого года. Мы собираемся подождать, чтобы он закончил свои дела в декабре. Но мы серьезно говорили о сделке на два боя. Мы ведем очень активные переговоры с Деонтеем и его командой», — сказал Нганну в интервью The Schmo.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Деонтей Уайлдер
Франсис Нганну
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