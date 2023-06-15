Нганну подтвердил, что ведет переговоры с командой Уайлдера

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, что нацелен на два боя с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2): по правилам бокса и по правилам MMA.

«Мы вели переговоры [с командой Уайлдера]. Мы разговаривали в начале этого года. Мы собираемся подождать, чтобы он закончил свои дела в декабре. Но мы серьезно говорили о сделке на два боя. Мы ведем очень активные переговоры с Деонтеем и его командой», — сказал Нганну в интервью The Schmo.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.