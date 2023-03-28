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Сегодня, 13:19

Хорхе Масвидаль: «Я убью Ковингтона на законных основаниях»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) рассказал, что усердно тренировался с момента поражения Колби Ковингтону (17-3) в марте 2022-го.

«Я не могу говорить об этом слишком много, но я вот что скажу — когда мы [с Ковингтоном] снова выйдем в клетку, я собираюсь его убить на законных основаниях, брат. Я готовился к нему с того момента, как завершился наш бой. Я просто все это время готовился к нему», — сказал Масвидаль на The MMA Hour.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45) на UFC 272. Бой состоялся 5 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
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