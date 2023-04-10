Менеджер Емельяненко: «Александр может еще лет 10 выступать»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, уверен, что Емельяненко может спокойно продолжать карьеру, если бросить пить.

«Я не против завершения карьеры. Возможно, где-то даже «за». Но я все-таки за то, чтобы Саша собрался, больше не пил, вел здоровый образ жизни, потому что в нем вагон здоровья, — сказал Бурчак «СЭ». — Если он сейчас остановится [пить], то я думаю, что он может еще лет 10 выступать, как минимум по боксу либо с ветеранами, либо с около его уровня, потому что запас есть, но тратить его нужно немножко в другом направлении».

41-летний Емельяненко в прошлом бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».