Менеджер Емельяненко рассказал, в каком сейчас состоянии Александр

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, заявил, что сейчас боец пребывает в нормальном состоянии и сожалеет за инцидент в аэропорту.

«Сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем в аэропорту, — сказал Бурчак «СЭ». — Пока все хорошо. Раскаивается ли он? По крайней мере, он так говорит. Александр он такой... по-хорошему панк-рокер, поэтому я думаю, что он раскаивается, но где-то в душе поставил себе очередную галочку про сумасшедшие истории.

Он не то, чтобы специально это [помочился] сделал. В клинике ему ставили капельницы, как раз перед поездкой в аэропорт. А капельницы являются сильным мочегонным, когда ты не можешь терпеть. И, видимо, в том промежутке от посадки до самолета он не смог терпеть и решил как-то потихоньку пописать, но без палева не получилось. Не было задачи дебоширить, просто стечение обстоятельств и люди с камерой рядом».

Ранее в сети появилось видео, на котором Емельяненко был замечен в аэропорту в нетрезвом состоянии. Также он помочился в неположенном месте.