Менеджер Куниева рассказал о ситуации с положительной допинг-пробой бойца

Менеджер российского бойца ММА Ризвана Куниева Ризван Магомедов заявил, что слушания по делу спортсмена пройдут в США.

9 мая стало известно, что допинг-тест Куниева показал положительный результат, боец отстранен от соревнований под эгидой организации PFL. Антидопинговую программу в лиге PFL проводит Американское антидопинговое агентство (USADA).

«Что-то нашли в пробе, — цитирует Магомедова ТАСС. — Мы делаем дополнительные тесты и анализы, будут слушания [в США] и рассмотрение дела, потом уже будет вердикт. Сейчас мы будем разбираться, как это попало в организм. Посмотрим, будут ли какие-то санкции».

31-летний Кунаев является чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта по ММА. На его счету 13 побед и 2 поражения в ММА. В апреле 2023 года он провел первый бой в PFL, победив бразильца Ренана Феррейру единогласным решением судей.