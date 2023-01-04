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Сегодня, 15:42

Мэтт Браун: «Белал Мухаммад победит Хамзата Чимаева»

Давид Хачатрян
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41-летний ветеран UFC Мэтт Браун (23-19) заявил, что у Белала Мухаммада (22-3) есть большие шансы стать чемпионом UFC к концу года.

«Я думаю, что Белал Мухаммад является самой серьезной угрозой для всех парней в дивизионе, — приводит слова Брауна MMA Fighting. — Камару Усман победит Леона Эдвардса, а чемпионом к концу года будет либо Белал, либо Усман. Мне кажется, что Белал победит Хамзата Чимаева. Также у него равные шансы в бою с Усманом. Это будет очень близкий бой. Это будет трудный для судейства бой, потому что поединок закончится решением».

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Хамзат Чимаев
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