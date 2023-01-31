Минаков: «Емельяненко может достаточно громко хлопнуть дверью в поединке с Бейдером»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о своих ожиданиях от поединка между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Может ли Федор напоследок хлопнуть дверью? Может, и достаточно громко. Вопрос в том, какая задумка у Федора. Мы привыкли в последние годы видеть его практически исключительно в качестве ударника, он ориентировался на попадания. Мы знаем, что Райан Бейдер может и ударить, но больше рассчитывает на свой борцовский класс. По карьере Федора мы знаем, что он — универсальный боец. Насколько он готов сегодня универсально проводить поединок на том уровне, на котором он делал это раньше, — вопрос. Бить в стойке он, конечно, сможет — у него достаточно быстрые руки, и он сможет проводить длинные, многосерийные комбинации.

Думаю, Бейдер будет стараться переводить Федора в партер. Он для себя прекрасно понимает, что у Федора достаточно тяжелые удары, с ним опасно зарубаться в стойке. Поэтому, уверен, Бейдер будет использовать свою сильную сторону — борьбу. И не просто бороться, а держать Федора в партере, либо доминировать у сетки, работать первым номером», — цитирует Минакова «Газета.Ru».

Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.