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Сегодня, 13:32

Минаков: «Емельяненко может достаточно громко хлопнуть дверью в поединке с Бейдером»

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о своих ожиданиях от поединка между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Может ли Федор напоследок хлопнуть дверью? Может, и достаточно громко. Вопрос в том, какая задумка у Федора. Мы привыкли в последние годы видеть его практически исключительно в качестве ударника, он ориентировался на попадания. Мы знаем, что Райан Бейдер может и ударить, но больше рассчитывает на свой борцовский класс. По карьере Федора мы знаем, что он — универсальный боец. Насколько он готов сегодня универсально проводить поединок на том уровне, на котором он делал это раньше, — вопрос. Бить в стойке он, конечно, сможет — у него достаточно быстрые руки, и он сможет проводить длинные, многосерийные комбинации.

Думаю, Бейдер будет стараться переводить Федора в партер. Он для себя прекрасно понимает, что у Федора достаточно тяжелые удары, с ним опасно зарубаться в стойке. Поэтому, уверен, Бейдер будет использовать свою сильную сторону — борьбу. И не просто бороться, а держать Федора в партере, либо доминировать у сетки, работать первым номером», — цитирует Минакова «Газета.Ru».
Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19622497.shtml
Виталий Минаков
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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