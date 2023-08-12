Минеев проведет бой по кикбоксингу с экс-чемпионом Bellator Карвальо 15 сентября в Элисте

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет следующий бой по кикбоксингу 15-го сентября в Элисте. Его соперником станет экс-чемпион Bellator бразилец Рафаэль Карвальо. Об этом «СЭ» сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Владимир Минеев подерется в сентябре с Рафаэлем Карвальо. Помните его? Он же бывший чемпион Bellator, кикбоксер. Считайте это анонсом, — сказал Гаджиев «СЭ». — Почему он? Нужен был человек понимающий, что такое кикбоксинг. Большое имя, заслуги, почему нет?Есть договоренность, что его (Минеева — Прим. «СЭ») в отпуск отпустят до 15-го».

В настоящее время Минеев находится на СВО.

В последнем поединке, который проходил в ноябре прошлого года, Минеев нокаутировал бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.