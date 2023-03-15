Мухаммад Мокаев: «Ян выше уровнем Мераба Двалишвили»

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) считает, что Мераб Двалишвили (16-4) был очень мотивирован на бой с Петром Яном (16-5).

«Мераб был более заряжен. А так я думаю, что Петр как боец повыше уровнем, чем Двалишвили. В борьбе Мераб получше. А ударку я даже не сравниваю, ударка у Петра самая лучшая была в Tiger Muay Thai», — сказал Мокаев в интервью «СЭ».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.