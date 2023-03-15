Мухаммад Мокаев назвал бойцов, которые отказались с ним драться

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) назвал всех рейтинговых бойцов, которые отказались с ним проводить бой.

«Есть пять ребят, кого я могу назвать, — начал Мокаев в интервью «СЭ». — Это Амир Албази. За три недели ему нужен был соперник после моего боя в Абу-Даби. Мне позвонил менеджер и спросил: «Ты готов драться?» Я сказал, что 57 килограммов не сделаю. Я изначально так сказал, потому что не хотел прилететь на бой и не сделать вес. Я сказал, что готов драться в промежуточном весе, потому что я в Англии, мне за три недели нужно сделать рабочую визу, а это занимает время, отвлекает от тренировочного процесса. Я только прилетел с боя, весил 70 килограммов. Я сказал, что за три недели готов выйти на промежуточный вес. Если он согласен, то я — газ, вылетаю. Он отказался, принял дебютанта на 57 килограммов. Не знаю, почему, хотя он был не в весе, он мог также сделать промежуточный вес. Он не принял.

Давид Дворак не принял бой, Мэтт Шнелл не принял бой. Сказал, что не хочет в Лондоне драться. Он думает, здесь другого размера клетка, или погода не та? Су Мудаэржи не принял бой, но я его как соперника не рассматриваю, потому что я тренировался с ним в Америке. Алекс Перес не принял бой, когда снялся Кай Кара-Франс».

Мокаев проведет следующий бой против Жафела Кавальканте Фильо (14-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.