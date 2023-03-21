Молдавский боец One Championship погиб в автокатастрофе

Боец ONE Championship Юрий Лапикус (14-2) скончался в понедельник в Италии из-за травм, полученных в результате аварии на мотоцикле, пишет ESPN. Лапикусу было 27 лет.

Согласно Milano Today, Лапикус врезался на мотоцикле в автомобиль, которым управляла женщина на северо-западе Милана, и его пришлось доставить на вертолете в одну из больниц города. Лапикус находился в коме до понедельника.

Лапикус — бывший претендент на титул ONE в среднем весе. Уроженец Молдовы, проживающий в Италии, в 2021 году дрался с бывшим чемпионом UFC в легком весе Эдди Альваресом (30-8). Поединок был признан несостоявшимся, так как Лапикус нанес непреднамеренные удары по затылку Альвареса.

В последний раз Лапикус дрался в августе прошлого года, тогда он проиграл Зебазтиану Кадестаму (14-7).