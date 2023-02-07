Молдавский считает, что Махачев досрочно победит Волкановски

Российский боец тяжелого веса Bellator Валентин Молдавский оценил расклад сил в предстоящем поединке Ислама Махачева (23-1) и Алекса Волкановски (25-1).

«Махачев, конечно, без проблем его пройдет. Понятно, что UFC активно раскачивают Волкановски, преподнося его, как бойца другого уровня, но я уверен, что для Махачева это будет если не лёгкая прогулка, то спокойно и уверенно выигранный бой. Думаю, он его досрочно победит. Думаю, Ислам опытный боец, и на него фактор чужого поля никак влиять не будет, а до судейского решения он просто дело не доведёт и раньше его финиширует», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

12 февраля в главном бою турнира UFC 284 в Перте (Австралия) россиянин Ислам Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски, владеющего поясом в полулегкой весовой категории промоушена.