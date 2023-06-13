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Сегодня, 14:03

Мухаммад Мокаев и Тагир Уланбеков поднялись в рейтинге UFC

Давид Хачатрян
Рейтинг наилегчайшего дивизиона UFC.
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) и россиянин Тагир Уланбеков (14-2) поднялись в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC за счет того, что чешский боец Дэвид Дворак (20-6) опустился на пять строчек вниз — на 15-е место.

Мокаев поднялся на одну строчку, расположившись на 11 месте, а Уланбеков поднялся на две строчки, заняв 12-ю строчку рейтинга.

Мокаев провел в UFC четыре боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Уланбеков следующий поединок проведет против Джейка Хэдли (10-1) 5 августа на на UFC Fight Night в Нэшвилле, США.

Мухаммад Мокаев
Тагир Уланбеков
UFC
ММА
0
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