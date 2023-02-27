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Сегодня, 14:47

Мухаммад Мокаев назвал бойца, который заслуживает считаться величайшим в истории

Давид Хачатрян
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) прокомментировал топ-5 лучших бойцов в истории MMA от экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1), который включил в свой рейтинг себя, Андерсона Сильву, Жоржа Сен-Пьера, Хабиба Нурмагомедова и Жозе Альдо.

«Вы согласны [с этим топом]? Мне нравится, но я очень хочу увидеть там Деметриуса Джонсона. Этот парень — легенда наилегчайшего веса. История о том, как он, работая на стройке, защитил титул UFC более 10 раз, просто невероятна», — написал Мокаев в Twitter.

Джонсон одержал 12 побед в титульных поединках в UFC. Он ушел из лиги в One Championship в августе 2018 года.

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