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Сегодня, 09:29

Нейт Диас устроил потасовку с командой Джейка Пола

Давид Хачатрян
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37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас взялся за старое. Диас вместе со своей командой присутствовал на арене «Хила Ривер», где проходил бой Андерсона Сильвы и Джейка Пола. Во время вечера бокса команда Диаса устроила большую потасовку с командой Пола, сообщает журналист Ариэль Хельвани.

«Большая потасовка, — написал Хельвани в Twitter. — Все толкаются и бросаются бутылками. Задействовано более 20 человек. Все было плохо, но в итоге они разошлись. После этого команда Диаса больше не появлялась».

Пол победил Сильву единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Боя состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Бокс
Джейк Пол
Нейт Диас
UFC
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