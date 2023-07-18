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Сегодня, 09:46

Нганну раскрыл план на бой с Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, что его задача в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) — разрывать дистанцию, постоянно давить и пытаться донести сильный удар.

«Я думаю, что он попытается обыграть меня на дистанции и, возможно, довести дело до решения, — сказал Нганну в интервью The MMA Hour. — Я знаю, что многие дают мне шанс, если я случайно попаду или что-то еще, но я также работаю [над всеми сценариями] на случай, если мы дойдем до решения.

Мне придется разрывать его дистанцию, потому что он очень хорошо держит дистанцию, контролирует ее и все такое. И я буду постоянно пытаться разорвать эту дистанцию, а это значит, что мне придется раскрываться и постоянно сближаться. Это будет сложный бой, и я очень хочу его выиграть, даже если он дойдет до решения.

Я не хочу давать ему пространство, чтобы он чувствовал себя комфортно. Он очень хорош, когда ему комфортно, когда он расслаблен. Он очень хорош, но давайте посмотрим, как он будет действовать, когда на него будут оказывать давление. Не просто нанести какой-то сильный удар, а продолжать давить. Это будет мой подход".

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
ММА
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