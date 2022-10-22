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Сегодня, 22:56

Тактаров жестко отреагировал на поражение Яна от О'Мэлли

Антон Иванов

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Петра Яна Шону О'Мэлли.

«Не *** было толкать американца на взвешивании, просто не ***! Одного раунда как раз и не хватило Петру. Это называется перегорел», — сказал Тактаров «СЭ».

Бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29).

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе О'Мэлли (16-1) сделал настоящий апсет, одолев первого номера рейтинга легчайшего дивизиона Яна (16-4).

Махачев vs&nbsp;Оливейра, Ян&nbsp;vs О'Мэлли.Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция

Олег Тактаров
Петр Ян
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