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ММА

Сегодня, 08:10

Оли Томпсон признался, что россиянин Алексей Олейник куда успешнее его

Виталий Косик
Корреспондент
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Британский боец ММА Оли Томпсон признался, что россиянин Алексей Олейник куда успешнее его.

«Я взволнован. Алексея знают все по всему миру. Он обрел успех в UFC, и у него интересный стиль. У него необычная подача, такое вы точно не видели в ММА, особенно среди тяжеловесов. Он на более успешном уровне, чем я», — приводит слова Томпсона РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
ММА
0
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