Оли Томпсон признался, что россиянин Алексей Олейник куда успешнее его

Британский боец ММА Оли Томпсон признался, что россиянин Алексей Олейник куда успешнее его.

«Я взволнован. Алексея знают все по всему миру. Он обрел успех в UFC, и у него интересный стиль. У него необычная подача, такое вы точно не видели в ММА, особенно среди тяжеловесов. Он на более успешном уровне, чем я», — приводит слова Томпсона РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.