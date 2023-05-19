Сегодня, 08:10
Британский боец ММА Оли Томпсон признался, что россиянин Алексей Олейник куда успешнее его.
«Я взволнован. Алексея знают все по всему миру. Он обрел успех в UFC, и у него интересный стиль. У него необычная подача, такое вы точно не видели в ММА, особенно среди тяжеловесов. Он на более успешном уровне, чем я», — приводит слова Томпсона РЕН ТВ.
26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.
Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.