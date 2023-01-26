Раисов оштрафован на 30 процентов от гонорара перед ACA 151

Россиянин Юсуф Раисов не сделал вес перед поединком с южноафриканским бойцом Алейном Илунгой на ACA 151 в Казани и будет оштрафован в пользу соперника, информирует пресс-служба промоушена.

«На весах россиянин показал лишние 900 гр. Бой Раисов — Илугна состоится, но в соответствии с системой штрафов, которую мы ввели в 2023 году, за превышение до 1 кг боец будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника», — подчеркнул президент ACA Алексей Яценко.

Участники главного боя россиянин Руслан Абильтаров и бразилец Алан Гомеш успешно вошли в лимит весовой категории, показав на весах одинаковый вес — 57,2 кг.

Стартовый турнир года лиги ACA пройдет в Казани в пятницу, 27 января.

Полный кард ACA 151

Руслан Абильтаров — Алан Гомеш

Юсуф Раисов — Алейн Илунга

Клебер Соуза — Ибрагим Магомедов

Осимхон Рахмонов — Жакшылык Конурбаев

Алимардан Абдыкааров — Франциско Де Ассис

Ахмед Мусакаев — Игорь Жирков

Амин Нури — Фаридун Одилов

Кирилл Фоменков — Александр Подлесный