Раисов оштрафован на 30 процентов от гонорара перед ACA 151

Сегодня, 16:02
Россиянин Юсуф Раисов не сделал вес перед поединком с южноафриканским бойцом Алейном Илунгой на ACA 151 в Казани и будет оштрафован в пользу соперника, информирует пресс-служба промоушена.
«На весах россиянин показал лишние 900 гр. Бой Раисов — Илугна состоится, но в соответствии с системой штрафов, которую мы ввели в 2023 году, за превышение до 1 кг боец будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника», — подчеркнул президент ACA Алексей Яценко.
Участники главного боя россиянин Руслан Абильтаров и бразилец Алан Гомеш успешно вошли в лимит весовой категории, показав на весах одинаковый вес — 57,2 кг.
Стартовый турнир года лиги ACA пройдет в Казани в пятницу, 27 января.
Полный кард ACA 151
Руслан Абильтаров — Алан Гомеш
Юсуф Раисов — Алейн Илунга
Клебер Соуза — Ибрагим Магомедов
Осимхон Рахмонов — Жакшылык Конурбаев
Алимардан Абдыкааров — Франциско Де Ассис
Ахмед Мусакаев — Игорь Жирков
Амин Нури — Фаридун Одилов
Кирилл Фоменков — Александр Подлесный