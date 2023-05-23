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Сегодня, 12:56

Раисов рассказал, на кого из бойцов смешанных единоборств можно равняться

Виктория Кравченко
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Российский боец АСА Юсуф Раисов рассказал, с кого из бойцов смешанных единоборств можно брать пример.

«Считаю, что пример можно брать с ребят, которые ведут себя скромно: Беслан Исаев, Федор Емельяненко, который за столько лет не изменил своему стилю, Хабиб Нурмагомедов, у которого есть достаток, деньги, но он помогает людям и ведет себя скромно. Но в целом я бы брал пример с других личностей.

Как и любой верующий мусульманин, я беру пример с пророка Мухаммада. Конечно, понимаю, что слаб в этом, но это моя цель, к которой я стремлюсь. Из ныне живущих и тех, кого знаю, я беру пример со своих дедушек и со своего отца. Нужно брать пример с тех, кто тебя воспитал, а не с тех, кого ты видишь на экране, красиво говорящих, в том числе и с меня. Когда я говорю, это не значит, что я такой хороший. Говорю о том, что хорошо и к чему нужно стремиться и мне, и всем остальным", — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 и провел три защиты титула. После этого он завершил карьеру в конце 2020 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-u-khabiba-est-dengi-no-on-pomogaet-lyudyam-i-vedet-sebya-skromno-253216/
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