Тренер Исмаилова — о бое с Шлеменко: «Пластичный боец сильнее, чем тот, который идет напролом, как камень»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, поделился ожиданиями от поединка спортсмена с Александром Шлеменко.

«Несмотря на то, что последние четыре боя у Шлеменко были невзрачные, Александр когда-то был на высоте, на взлете и в любое время может снова набрать кондиции. Это от мотивации зависит: если он хочет показать себя, то это лучшее место, где он может это сделать.

Александр — парень с характером. Я не вижу, как многие, явным фаворитом Магомеда. Он более пластичен, а Александр — как БТР: он идет и выбрасывает удары; минимум подготовки, максимум действий. Но пластичный боец сильнее, чем тот, который идет напролом, как камень. Лучше обыграть, свалить, где-то придержать, подвигаться», — приводит слова Рамазана РЕН ТВ.

В главном событии турнира RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге, Шлеменко встретится с Исмаиловым. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.