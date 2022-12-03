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Сегодня, 12:40

Сергей Павлович: «Анкалаев нокаутирует Блаховича, он лучше во всем»

Сергей Павлович поделился прогнозом на поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «Спорт-Экспресс» поделился прогнозом на поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.

— На следующей неделе твой хороший знакомый Магомед Анкалаев будет биться за титул UFC с Яном Блаховичем. Твой прогноз?

— Я думаю, Магомед выиграет бой. Думаю, нокаутом выиграет. По всем аспектам он выше: ударка лучше, борьба лучше, дышит хорошо. Я посмотрел бои его соперника, не думаю, что он сможет что-то противопоставить.

Поединок Анкалаева и Блаховича пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев
Сергей Павлович
Ян Блахович
UFC
ММА
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