Сергей Павлович: «Анкалаев нокаутирует Блаховича, он лучше во всем»

Сергей Павлович поделился прогнозом на поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича

Топовый боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «Спорт-Экспресс» поделился прогнозом на поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.

— На следующей неделе твой хороший знакомый Магомед Анкалаев будет биться за титул UFC с Яном Блаховичем. Твой прогноз?

— Я думаю, Магомед выиграет бой. Думаю, нокаутом выиграет. По всем аспектам он выше: ударка лучше, борьба лучше, дышит хорошо. Я посмотрел бои его соперника, не думаю, что он сможет что-то противопоставить.

Поединок Анкалаева и Блаховича пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.