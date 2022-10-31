Бой «Мельника» и «Дедка» на TOP DOG 17 отменен. Новым соперником «Мельника» стал ветеран Fight Nights

Реванш между бывшим претендентом на перстень в легком весе Алексеем «Мельником» Мельниковым и победителем первенства мира по тайскому боксу Мурадом «Дедком» Арцулаевым в турнире TOP DOG 17 отменен. Арцулаев выбыл из-за полученной травмы.

Новым соперником Мельникова станет Давид «Император» Хачатрян (25-6), известный по выступлениям в ММА.

Хачатрян широко известен по выступлениям в лиге AMC Fight Nights. В прошлом бою по ММА армянин проиграл Михаилу Дорошенко (10-3) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 мая 2021-го на AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. В кулачных боях Хачатрян провел один бой, одержав в сентябре победу над Камалом «Камикадзе» Гасановым на бойцовском вечере TOP DOG 16 в Сочи.

Турнир TOP DOG 17 состоится 5 ноября в Красногорске в Vegas City Hall. Главным событием турнира станет бой за временный перстень в легком весе между Евгением «Шишей» Шишковым и Исой «Тандовским» Исаевым. В со-главном бою турнира Сергей Макаров и Марсель Ханов разыграют вакантный перстень в полутяжелом весе.