Ризван Куниев и Тьяго Сантос провалили допинг-тест и отстранены от боев

Российский тяжеловес, экс-чемпион Eagle FC Ризван Куниев (12-2), бывшие бойцы UFC бразилец Тьяго Сантос (22-12) и поляк Кшиштоф Йотко (24-7), а также бразилец Бруно Каппелоцца (16-6) сдали положительный тест на допинг, сообщает MMA Fighting.

Все четыре бойца выступают в американской лиге PFL.

Препараты, из-за которых бойцы провалили допинг-тест, не разглашаются, как и срок дисквалификации каждого из них. Пока неясно, в каком направлении будет двигаться PFL, поскольку четыре спортсмена теперь отстранены от оставшегося сезона.