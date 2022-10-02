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Сегодня, 12:20

Экс-чемпион мира по боксу бросил вызов Нейту Диасу: «Я надеру тебе задницу»

Экс-чемпион мира по боксу Эдриэн Бронер бросил вызов Нейту Диасу
Давид Хачатрян

33-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер (36-7) готов поприветствовать бывшего бойца UFC Нейта Диаса в мире бокса. Уроженец Цинциннати опубликовал в соцсетях фан-постер его боя с Диасом, написав: «Нейт Диас переходит в бокс. Я надеру тебе задницу. Давай устроим бой».

Бронер в последний раз выступал на ринге в 2021-м, одержав победу над Джовани Сантьяго (14-2) единогласным решением судей. Диас расстался с UFC после боя с Тони Фергюсоном на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Турнир прошел 10 сентября.

Бокс
Нейт Диас
UFC
ММА
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