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Сегодня, 14:54

Родригес пригрозил Ибрагимову перед поединком в турнире Hardcore

Алина Савинова
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Бразильский боец ММА Фернандо Родригес перед поединком обратился к своему сопернику Хадису Ибрагимову.

«Хадис, посмотрел твое интервью. Не обессудь, дружище, возникли трудности с переводом, ведь пояс Hardcore ММА никогда не был в Бразилии. Я хотел сказать, что вернусь с поясом в Бразилию! А еще хочу тебе сказать, что если у меня возникли трудности с переводом на русский, то у тебя возникнут трудности с переводом в партер! Я удивлю тебя своей борьбой! Ты сказал, что у меня хрустальная челюсть и я падаю? Посмотрим, кто упадет 19 мая, а кто будет спасаться в борьбе! И еще предлагаю тебе при любом раскладе провести реванш на Hardcore Boxing. Проверим, чьи руки сильнее бьют и чья челюсть крепче?» — цитирует Родригеса MMA.Metaratings.ru.

Бразилец и россиянин 19 мая проведут бой в рамках турнира Hardcore MMA, который пройдет в Алма-Ате.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/brazilec-rodriges-prigrozil-rossiyaninu-ibragimovu-pered-boem-na-turnire-hardcore-v-kazakhstane-250179/
Хадис Ибрагимов
ММА
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