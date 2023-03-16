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Сегодня, 16:21

Долидзе: «Если Адесанья подойдет к бою с Перейрой разумно, то победит»

Долидзе назвал фаворита в бою между Адесаньей и Перейрой
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Роман Долидзе назвал фаворита в бою между Исраэлем Адесаньей (23-2) и Алексом Перейрой (7-1).

«Нет ли ощущения, что прошлый бой Адесанья проиграл из-за психологии, что Перейра — триггер для него? Я думаю, психологического момента не было. Был момент с пропущенным ударом. Но согласен — Адесанья трижды побеждал Перейру и проигрывал в самом конце. Бразилец — чемпион по праву, ему не подарили победу. Есть вещи, которые Адесанье нужно опасаться, но если он разумно подойдет к бою, то победит. Отдаю предпочтение ему, но так как Перейра выигрывал у него трижды, то и в четвертый может. Мнение, что Перейра проиграет первому же борцу? Борцу нужно сначала пройти его стойку. Перейре будет очень тяжело с борцами, но если он попадет, то любого отправит в нокаут», — приводит слова Долидзе «РБ Спорт».

Адесанья подерется с Перейрой 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-dolidze-esli-adesan-ya-podojdet-k-boyu-s-perejroj-razumno-to-pobedit/
Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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