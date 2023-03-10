Романов назвал причины своего поражения от Тыбуры

Молдавский боец UFC Александр Романов объяснил свое первое в карьере поражение от поляка Марчина Тыбуры.

«Возможно, я что-то не доработал во время подготовительного лагеря. Старался все делать по максимуму, но что-то пошло не так. Думаю, что ушли все недоработки, и в этом лагере мы исправили почти все свои ошибки. Думаю, в этот раз получится более интересный и качественный поединок», — цитирует Романова Metaratings.ru.

Романов проиграл Тыбуре решением большинства судей на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, который прошел 20 августа. Это его первое поражение в профессиональной карьере в ММА.