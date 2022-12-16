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Единоборства / ММА
ММА

16 декабря, 18:35

Российская Fight Nights и Федерация ММА Индии подписали соглашение о сотрудничестве

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская промоутерская компания Fight Nights Global, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам (ММА) в России и СНГ и одна из ведущих федераций смешанных единоборств Индии MMAFI договорились о сотрудничестве в продвижении ММА в южноазиатской республике, информирует ТАСС.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев и глава MMAFI Майур Бансоде подписали меморандум о взаимопонимании на площадке торгового представительства РФ в Нью-Дели.

«У нас есть все шансы сделать ММА успешным в Индии. Пока индийские смешанные единоборства в мировом масштабе незаметны, но они здесь есть на региональном уровне, за пределы своей страны индийцы пока не смогли шагнуть. Тот путь, который другая страна пройдет за 7-8 лет, Индии покорится как минимум в два раза быстрее», — заявил Гаджиев.

По словам Бансоде, сотрудничество индийской федерации с Fight Nights необходимо для продвижения ММА в Индии. Он уверен, что благодаря этому профессиональные индийские бойцы смогут продолжить спортивную карьеру.

Источник: https://tass.ru/sport/16617027
Махач Гаджиев
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