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Сегодня, 11:30

Александр Шлеменко: «Я не понимаю, что Саша Сарнавский хочет от своей жизни»

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Шлеменко (61-15) рассказал, почему Александр Сарнавский (40-8) больше не представляет команду «Шторм».

«Александру Сарнавскому сообщили, что он больше не в команде. Что случилось? Непонимание, — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову. — Я не понимаю, что Саша Сарнавский хочет от своей жизни. Я не понимаю, как он видит свое развитие. Саша всегда был рядом, он всегда был готов нам помочь и помогал развитию нашей общей схемы в виде школы «Шторм», движения за трезвость и за все остальное.

Но, знаешь, в какое-то время я заметил, что рядом с Сашей стали появляться люди, которые ему дают другие советы в жизни. В этом нет ничего плохого. Но в последнее время наша жизнь перетекла в чисто рабочие отношения. Ну, хорошо, но в этом плане я тоже чуть-чуть не понял. Все наши предложения для Саши с точки зрения выступлений, развития карьеры, были почему-то отвергнуты. Причем предложения были хорошие. Это выступления в российских промоушенах, в нашем промоушене тоже. Александр Сарнавский нас не поддержал. И с точки зрения человека, который Саше платил зарплату, мне стало тоже в последнее время непонятно, почему Александра нужно заставлять поддерживать то, что приносит ему доход.

Мы его спонсируем, мы ему помогаем, мы его развиваем, мы ему платим. А что он приносит нам взамен? Но мне непонятно, почему, когда у нас есть дружеские договоренности — да, у нас они были, — как-то нас специально не упоминать, про нас ничего не говорить… я имею в виду ни про школу «Шторм», ни про команду, ни про наших партнеров, не участвовать в наших мероприятиях. Поэтому Александр Сарнавский не с нами. Есть такая поговорка: «Не плюй в колодец, из которого пьешь». Ничего страшного, плюй, если ты сам пьешь. А если из этого колодца пьют еще и другие, то есть мы сами, то нам-то зачем это надо?

К сожалению, могу констатировать, что Александр Сарнавский из нашего товарища, соратника, друга, стал превращаться в человека, который, как минимум, вряд ли нам поможет».

Сарнавский тренировался под руководством команды «Шторм» более 10 лет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5zCKs-QvfOA
Александр Сарнавский
Александр Шлеменко
ММА
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