Ильнар Ишимбаев победил Джулиана Лэйна на Hardcore FC

Российский боец на голых кулаках Ильнар «Хантер» Ишимбаев победил единогласным решением судей американца Джулиана Лэйна, который с 2019 года выступал в Bare Knuckle FC, а также участвовал в UFC The Ultimate Fighter Season. Бой состоялся на Hardcore FC, выпуск которого появился на YouTube 27 сентября.

«Я в целом нормально. Хотя я не согласен с решением, чувак, — сказал Лэйн после боя. — Мне кажется, что я сделал достаточно много, чтобы победить. Немного непривычная для меня атмосфера: новый октагон, все новое. Соперник реально жесткий. Это был отличный для меня опыт, большая честь выступать здесь. Спасибо, ребят. Россия — очень красивая страна».

Также глава Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил, что предоставит Лэйну возможность во второй раз выступить на площадке Hardcore.