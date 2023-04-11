Российский боец ММА Бурзиев считает, что у Шлеменко больше опыта, чем у Эномото

Российский боец ММА Борис Бурзиев поделился мнением о реванше Александра Шлеменко и Ясуби Эномото.

«Похвально для спортсмена быть уверенным в победе. Эномото возрастной, не менее опытный, чем Шлеменко. Хороший ударник. У него есть основания рассчитывать на свою победу. Но я бы так уверен не был. Шлеменко может на опыте вытащить», — цитирует Бурзиева РЕН ТВ.

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.