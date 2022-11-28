Исмаилов — о бое со Шлеменко: «Хочу победить человека, который хорош во всем»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением о своем сопернике за пояс RCC Александре Шлеменко.

«Как видишь, прическа уже у него идеальная, в остальном он хорош. Считаю, во всем. Много бойцов его валили, много ударников пыталось справиться с ним. У него куча поединков, куча побед. Не могу сказать, что он может взять и повалить меня, например, или кого-то повалить. Я считаю, это его слабая сторона — борьба. Я сейчас не говорю о защите от борьбы, о том, как он там себя чувствует, когда перешли в партер. Считаю, что борьба — это та сторона, которую я мог бы назвать легкой, — цитирует «РЕН ТВ» Исмаилова. — Это человек от ног до головы боец смешанных единоборств. Он, я считаю, хорош во всем. Я хочу победить человека, который хорош во всем».

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко станет главным поединком турнира RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Победитель получит специальный чемпионский пояс RCC.