Арман Царукян бросил вызов Бобби Грину: «Тебе нужны деньги?»

Российский боец UFC Арман Царукян (19-3) обратился к американцу Бобби Грину (29-14), который после признанного несостоявшимся боя с Джаредом Гордоном (19-6) на UFC Fight Night 222? на пресс-конференции был взбешен, что ему не удалось заработать тех денег, что он хотел.

«Бобби Грин, если тебе нужны деньги, то знай, у меня до сих пор нет соперника», — написал Царукян в Twitter.

Царукян должен был подраться с Ренато Мойкано (17-5) 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США, но бразилец получил травму.