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Сегодня, 12:13

Алексеева заявила, что Авсарагова умеет драться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о перспективах в Bellator своей подруги Дианы Авсараговой и рассказала, что помимо внешней красоты она проводит хорошие бои.

«Ей нужно сначала залечить все травмы, потому что очень тяжело ей будет стать чемпионкой. У нее что ни бой, то травма. Но те, кто говорит, что ее подписали из-за того, что она красивая, а разве это плохо? Ей повезло, что она такая красивая родилась. Все должны посмотреть ее бои. Прекрасно видно, что она умеет драться. Последний бой она провела с хорошей соперницей, которая дралась за титул, и разобрала ее двоечками. Это еще никто не видел, как Диана борется. Свою сильную сторону она еще ни разу не применяла, потому что поднимает свою ударку. Но если что-то пойдет не так, она включит свою борьбу», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Непобежденная Диана Авсарагова выиграла все шесть своих профессиональных поединков, в том числе четыре в Bellator. В последнем бою в феврале 2023 года на турнире Bellator 290 Авсарагова победила раздельным решением судей Алехандру Лару.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-avsaragovoi-povezlo-roditsya-krasivoi-no-ona-umeet-dratsya-245471/
Диана Авсарагова
UFC
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